Новости версия для печати Торопыжкам помогут вязаные вещи По статистике в мире каждый десятый ребенок рождается раньше срока. У таких деток 50% тепла теряется через голову. Ручки и ножки тоже постоянно мерзнут. Поэтому малышам, родившимся раньше срока, нужна одежда, желательно шерстяная. Волокна трутся о кожу ребенка, тем самым согревая ее, а заодно это и естественный массаж рефлекторных зон.



Торопыжками называют малышей, родившихся раньше срока. В Орловском перинатальном центре выхаживают деток с критической массой от пятисот граммов. В год здесь появляется на свет около восьми сотен торопыжек. Поскольку на таких крох одежды в магазинах не найти, медицинские работники сами вязали из шерстяных ниток пледы. Но последние несколько месяцев шапочки и жилетки мастерят волонтеры из группы «28 петель». Название клуба напрямую связано с носочками для малышей – чтоб связать один, нужно набрать 28 петелек. Когда собирается несколько комплектов, их передают в роддом.

Ольга Краснобаева, старшая медицинская сестра в реанимации №2: «У маленьких недоношенных деток большая проблема с терморегуляцией, и чтобы у них была комфортная среда, эти теплые вещи нам очень помогают». Особенно радуются осьминожкам–ромашкам. Это игрушки-комфортеры. Ольга Краснобаева, старшая медицинская сестра в реанимации №2: «Они помогают выйти из тяжелых состояний. Держась за них, они ощущают себя защищенными, как они чувствовали себя в утробе матери». Первая подобная игрушка появилась в Дании. Ее связала мама для своего торопыжки. Результат удивил всех: малыш стал спокойнее и пошел на поправку. Щупальца вязанного осьминожки, говорят врачи, напоминают и заменяют малышу пуповину. Но в игрушке должен быть определенный наполнитель и нитки - только 100% шерсть.



Внести свой вклад и помочь согреться маленьким торопыжкам может каждый. Если вы увидите в магазинах для рукоделия корзиночки, то можете смело положить туда специальные ниточки или уже заранее связанную кофточку или шапочку. Их обязательно передадут в перинатальный центр, а вы станете частью команды волонтеров.





Анна Вайсергисер

3 января 2018 года







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