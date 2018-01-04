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В новом году орловская служба спасения в своей работе выйдет на новый профессиональный уровень

В конце декабря государственную приемку в Орле прошла система обработки экстренных вызовов 112. Именно туда приходят все вызовы, и именно оттуда стартует «система помощи».

Первые шаги по объединению экстренных телефонов в общую коммуникационную структуру были сделаны еще около пятнадцати лет назад. Тогда диспетчеры 01 начали переадресовывать тревожные звонки по принадлежности - в милицию, скорую помощь и газовую службу. Сегодня эта работа будет вестись по-другому. Номер 112 становится единым экстренным телефоном.
Наталия Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «С 19 по 21 декабря в Орловской области проходила государственная комиссия по оценке готовности и приемке системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. В результате комиссия дала положительную оценку нашей системе».
В МЧС говорят: система еще потребует вложений - и технических, и финансовых. Но уже сегодня новые возможности службы 112 впечатляют. Был введен в эксплуатацию сервер определения местонахождения абонентского устройства, с которого был осуществлен вызов по номеру 112. Эта система позволяет установить координаты звонившего, особенно при его нахождении в лесных массивах, на открытой местности. По сути, сегодня единая система обработки вызовов 112 запускает сам механизм спасения.
Наталия Акулова: «Для сотрудников службы спасения одним из самых приоритетных направлений является оперативное реагирование, и именно от того, насколько быстро обратятся на телефон экстренных служб граждане, которые попали в какую-то ситуацию, и насколько правильно отреагирует диспетчер, зависит быстрота реагирования всех экстренных служб».
Реагировать на ЧС нередко приходится Михаилу Локтеву, который руководит техногенной группой областной поисково-спасательной службы.
Михаил Локтев, заместитель начальника областной поисково-спасательной службы: «Как работает служба 112? Первое решение принимается непосредственно там, а уже на месте решение, как проводить работу, принимает старший смены».
Высокий уровень оперативности возможен не только благодаря мастерству спасателей. Даже за последние пять лет служба преобразилась в техническом отношении почти до неузнаваемости.
Михаил Локтев: «Мы работаем современным инструментом, у нас на вооружении современное гидравлическое аварийно-спасательное оборудование, которое является одним из лучших в мире. Давно, когда только начинали работать, все соединения были только резьбовые, и требовалось время, то сейчас байонетные - быстросъемные соединения, что тоже влияет на скорость оказания помощи. Когда ты видишь зажатого, покалеченного человека, и каждая секунда на счету, то это играет решающую роль».
Примером эффективной координации сил спасения в прошлом году стало обрушение дома на набережной Дубровинского. Там спасателям понадобились и многолетний опыт, и технические новинки.
Михаил Локтев: «Необходимо было устранить вторичные поражающие факторы, то есть убрать всю опасность, нависающую с верхних этажей. Пришлось работать с высоких подъемников, чтобы производство работ было максимально безопасным».
И хотя оперативность экстренной помощи сегодня возросла как никогда, в МЧС надеются: срочных выездов у службы будет меньше, если орловцы будут помнить о личной безопасности в быту, на работе и в дороге.


Иван Суверин
3 января 2018 года

 


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