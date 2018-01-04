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«Свет Рождественской звезды» засияет для Леры Колдышевой

Новогодние дни – время чудес. 12-летняя Лера тоже верит в сказку и чудеса, и каждый год загадывает одно желание – встать на ножки. Помочь исполниться этой самой сокровенной мечте могут врачи и каждый небезразличный человек. 12 января будет организован благотворительный концерт «Свет рождественской звезды». Собранные там средства будут направлены на реабилитацию девочки.

Не погадать на Ромашке, а загадать ей заветное желание - таким цветочным именем зовут любимую Лерину игрушечную собаку. Девочка верит, что символ будущего года обязательно исполнит все задуманное. Тем более они с Ромашкой – не разлей вода, и Новый год тоже будут встречать вместе в деревне.

Лера родилась с серьезной патологией – пороком развития поясничного отдела позвоночника и спинного мозга. Сейчас девочке 12 лет. Большую часть жизни она провела в доме инвалидов. Кажется, все уже было предрешено, но однажды на пороге в Болховского интерната для детей с физическими недостатками, появилась Надежда.
Надежда Апполат, приемная мама Леры Колдышевой: «Все абсолютно уверены, что это дочь, потому что, говорят, что внешне похожи. Это - во-первых. А во-вторых, у нас абсолютно одинаковые характеры – иногда как железо с железом иногда сталкивается».
Возможно, именно характер и помог Лере перенести уже четыре операции в московском институте травматологии и ортопедии, впереди - еще две.

Чтобы, в буквальном смысле, поставить Леру на ноги, только операций недостаточно. После них ребенок должен пройти длительный курс реабилитаций. Надежда уже подобрала центр восстановления, осталось найти средства. Сбор денег ведется в рамках ежегодной благотворительной акции «Свет Рождественской звезды». Большой концерт с участием лауреатов всероссийских и международных конкурсов пройдет 12 января в Городском центре культуры. Часть средств от продажи билетов будут направлены на реабилитацию Леры. Также благотворительная акция помогает сиротам и детям-инвалидам.
Надежда Апполат, приемная мама Леры Колдышевой: «Суть реабилитации, которая нам требуется именно в том, чтобы нарастить мышечную массу. В одной из клиник курс реабилитации (25 дней) стоит около 70 тысяч. Хотелось бы собрать денег на полтора курса».
То, что для нас кажется обыденным – возможность ходить, для Леры настоящее чудо! Стать для девочки добрый волшебником может каждый, кто придет на благотворительный концерт. И тогда Лера узнает о том, что на свете живет много добрых людей, которым судьба маленькой девочки – небезразлична!

Концерт состоится 12 января в орловском городском центре культуры. Начало - в 17 часов.


Татьяна Дьяконова
3 января 2018 года

 


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