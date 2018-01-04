Новости версия для печати 300 звонков за первые дни нового года поступило на пульт дежурного по городу в Орле При этом крупных аварий и чрезвычайных ситуаций не фиксировалось. Темы звонков в праздничные дни не сильно отличаются от тех сигналов, что поступают в будни. Но при этом аварийные службы на чеку, и не теряют бдительности.



Красивые виды орловской стрелки, где Орлик впадает в Оку, открываются из окна рабочего кабинета дежурного по городу. Правда, наслаждаться видами времени не хватает, телефон напоминает о себе каждую минуту. Правда, звонки, в большинстве своём, касаются проблем бытовых. Хотя, были в первые дни 2018-го и сигналы об авариях. Устранялись они, к слову, довольно оперативно. Но, самое главное, что город встретил Новый год без серьезных чрезвычайных ситуаций. Всё - в штатном режиме.

Александр Красношлык, старший оперативный дежурный ЕДДС администрации г. Орла: «После праздников - засор канализаций, бывает, что свет отключается. На это аварийная служба сразу реагирует. Дома имеют свои «аварийки», но жители не знают телефоны своих аварийных служб, поэтому звонят сюда, мы даем рекомендации, куда позвонить, сообщаем, какая аварийная служба - те выезжают и решают все проблемы». Самое серьезно ЧП произошло 2 января. Когда случился прорыв на квартальном водопроводе. Силами аварийно-диспетчерской службы «Водоканала» его удалось ликвидировать. А в целом, на предприятии довольны первыми рабочими днями в новом году.

Владислав Терновых, заместитель главного инженера МПП ВКХ «Орёлводоканал»: «Первые рабочие дни 2018 года сложились для предприятия очень удачно, при том что в последний день уходящего года мы подали воды на 24 тысячи кубометров больше. Сети претерпели встряску, но, я хочу сказать, что не было жалоб на качество воды, и не было серьезных аварийных ситуаций». В «Водоканале» нам рассказали, что горожане в праздничные дни просыпаются ближе к 10 утра. Именно тогда начинаются звонки в диспетчерскую. Жалуются в основном на простую течь - будь то атмосферные осадки, или течь из крана. Но на случай серьезного происшествия в режиме экстренного реагирования находятся семь аварийных бригад.

Владислав Терновых, заместитель главного инженера МПП ВКХ «Орёлводоканал»: «Чтобы сократить время пребывания, мы разбросали аварийные бригады по всему городу – количество позволяет это сделать. Диспетчерская служба работает круглосуточно». Пока праздничные каникулы у большинства орловцев продолжаются, еще раз напомним: в каждой службе, в каждом объекте ЖКХ есть ответственные, оперативные службы, что и позволяет решать все вопросы без промедлений.





Вадим Багринцев

3 января 2018 года







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