Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:40 на телеканале «Россия».



- Не без происшествий. Дежурный по городу уже принял три сотни звонков.



- Собачья «Надежда». Символы Года ждут тех, кому нужны их преданность и любовь.



- Готовьте ваши денежки: проезд в Орле подорожал на один рубль.



- Рождественская быль: В Шатилово гостят куклы из «Ясной Поляны».



- Теплые праздники: несмотря на плюсовую погоду, Дед Мороз еще не покинул регион.

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Вести-Орёл

3 января 2018 года







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