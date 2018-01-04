Орловская митрополия приглашает жителей города совершить увлекательное путешествие в Рождество

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четверг
4.01.2018
12:50:33
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Орловская митрополия приглашает жителей города совершить увлекательное путешествие в РождествоЯркий, красочный праздник с участием хоровых коллективов состоится 7 января, в концертном зале Банковской школы. Начало в 18 часов.
Этим грандиозным праздником, организованным Орловской митрополией, откроются Святочные дни в Орле. Зрителей ожидают не только выступления лучших православных хоровых коллективов области, духовная, классическая и народная музыка, но и масса сюрпризов и праздничное угощение! В празднике примут участие митрополит Орловский и Болховский Антоний и высокие гости.
Вход свободный! Остановка общественного транспорта — «пл. Карла Маркса».
В связи с проведением Большого Рождественского концерта хоров храмов Орловской Митрополии, 7 января с 9:00 до 21:00 будет запрещена стоянка транспортных средств на улице Гагарина (от ул. Правый берег реки Оки до ул. Гостиная) и ул. Гостиная (от сквера Маяковского до ул. Гагарина).
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