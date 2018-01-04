Новости версия для печати Орловская митрополия приглашает жителей города совершить увлекательное путешествие в Рождество Яркий, красочный праздник с участием хоровых коллективов состоится 7 января, в концертном зале Банковской школы. Начало в 18 часов.



Этим грандиозным праздником, организованным Орловской митрополией, откроются Святочные дни в Орле. Зрителей ожидают не только выступления лучших православных хоровых коллективов области, духовная, классическая и народная музыка, но и масса сюрпризов и праздничное угощение! В празднике примут участие митрополит Орловский и Болховский Антоний и высокие гости.



Вход свободный! Остановка общественного транспорта — «пл. Карла Маркса».



В связи с проведением Большого Рождественского концерта хоров храмов Орловской Митрополии, 7 января с 9:00 до 21:00 будет запрещена стоянка транспортных средств на улице Гагарина (от ул. Правый берег реки Оки до ул. Гостиная) и ул. Гостиная (от сквера Маяковского до ул. Гагарина).















Татьяна Дьяконова

4 января 2018 года







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