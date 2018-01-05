Новости версия для печати В 2018 году Орловская область получит федеральные субвенции на обеспечение льготников лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания Объем субвенций составит 106,4 млн рублей.



Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев накануне нового года подписал распоряжение о распределении субъектам Федерации в 2018 году субвенций из федерального бюджета на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания.



Общий объем господдержки на указанные цели в 2018 году составил более 31,6 млрд рублей, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

4 января 2018 года







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