В 2018 году Орловская область получит федеральные субвенции на обеспечение льготников лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания

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пятница
5.01.2018
1:10:11
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В 2018 году Орловская область получит федеральные субвенции на обеспечение льготников лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питанияОбъем субвенций составит 106,4 млн рублей.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев накануне нового года подписал распоряжение о распределении субъектам Федерации в 2018 году субвенций из федерального бюджета на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания.
Общий объем господдержки на указанные цели в 2018 году составил более 31,6 млрд рублей, сообщает информационный портал Орловской области.
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