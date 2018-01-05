Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:40 на телеканале «Россия».



- Список жертв растёт. Сразу двое погибших в ДТП в колпнянском районе.



- Что им снег? Новогодние праздничные гуляния в любую погоду.



- Заболеваемость ОРВИ на уровне.



- В детский сад с полутора лет.



- Жизнь на свободе с чистого лица.





Вести-Орёл

4 января 2018 года







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