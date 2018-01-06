В ожидании Первой Звезды

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суббота
6.01.2018
1:49:07
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В ожидании Первой ЗвездыПравославные христиане готовятся к встрече Рождества.
С 6 на 7 января православные христиане всего мира соберутся на торжественные богослужения, чтобы вместе встретить восход Звезды, возвестившей о рождении Спасителя. В Орле архиерейская служба состоится в Ахтырском соборе в 23:30. В канун праздника с поздравлением к орловчанам обратился митрополит Орловский и Болховский Антоний.
Поздравление Архипастыря смотрите в программе «Вести-Орёл» в 20:40 на телеканале «Россия».
А 7 января Орловская митрополия приглашает жителей города на концерт «Путешествие в Рождество Христово».
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