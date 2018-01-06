Новости версия для печати В ожидании Первой Звезды Православные христиане готовятся к встрече Рождества.



С 6 на 7 января православные христиане всего мира соберутся на торжественные богослужения, чтобы вместе встретить восход Звезды, возвестившей о рождении Спасителя. В Орле архиерейская служба состоится в Ахтырском соборе в 23:30. В канун праздника с поздравлением к орловчанам обратился митрополит Орловский и Болховский Антоний.



Поздравление Архипастыря смотрите в программе «Вести-Орёл» в 20:40 на телеканале «Россия».



А 7 января Орловская митрополия приглашает жителей города на концерт «Путешествие в Рождество Христово».





Мария Семак

5 января 2018 года







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