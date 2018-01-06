Орловские полицейские и представители ЦБ России познакомили продавцов с особенностями новых банкнот номиналом в двести и две тысячи рублей

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суббота
6.01.2018
1:48:38
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Орловские полицейские и представители ЦБ России познакомили продавцов с особенностями новых банкнот номиналом в двести и две тысячи рублейНа практическое занятие пригласили работников крупных сетевых торговых компаний.
Как сообщила ведущий эксперт отделения «Орел» ГУ банка России по ЦФО Елена Постникова, новые банкноты в нашу область уже поступают и выдаются в коммерческие банки.
Полицейские напомнили работникам торговли порядок действий при обнаружении подозрительных купюр, а также основные различия подлинных и фальшивых банкнот.
Также рассказали о юбилейных банкнотах, которые редко попадают в обращение, так как представляют коллекционную ценность. Тем не менее, купюры обязательны к приему при любых наличных расчетах.
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