Первое резонансное ДТП наступившего года случилось в Колпнянском районе

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суббота
6.01.2018
1:48:48
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Первое резонансное ДТП наступившего года случилось в Колпнянском районеНа автодороге Дросково-Колпна столкнулись две легковые иномарки. В салоне одной из машин никому выжить не удалось.
Как сообщила начальник пресс-службы УМВД РФ по Орловской области Карина Тхаржевская, водитель управлявший автомобилем Хендай, осуществил выезд с обочины на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Опель Астра. В результате столкновения, водитель автомобиля Хендай и его пассажирка от полученных травм скончались на месте ДТП. Водитель автомобиля Опель получил телесные повреждения.
А вот происшествие, доставшееся на долю Ливенских полицейских, могло бы считаться курьезом, если бы не явные признаки криминала. Водитель, отстраненный от управления за пьяную езду, решил вместе с приятелем «отбить» свой автомобиль у шофера эвакуатора.
В пятом часу утра в МО МВД России «Ливенский» поступило сообщение от водителя эвакуатора о том, что двое неизвестных мужчин, угрожая, забрали эвакуируемое им транспортное средство – автомобиль ВАЗ-2107.
Полицейские вскоре обнаружили машину нарушителя, но тот не спешил сбавлять скорость. Когда погоня приняла опасный характер, полицейские были вынуждены пойти на крайние меры. Для остановки автомобиля сотрудники применили табельное оружие. В машине были повреждены шины, после чего она была остановлена. Находившиеся внутри водитель и пассажир не пострадали.
Если инцидент квалифицируют как грабеж или разбойное нападение, его участникам могут грозить реальные сроки.
В Новодеревеньковском районе в Орловской области произошло ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля. Водитель автомобиля ВАЗ-2107, передвигавшийся на летних шинах, не справился с управлением и допустил ДТП. В результате ДТП дети не пострадали. Автобус и автомобиль получили механические повреждения.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области
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