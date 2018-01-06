Новости версия для печати На главной площади Орла развернулись настоящие баталии на льду В областном центре стартовал первый открытый турнир по хоккею на призы губернатора.



За победу сражались юные спортсмены. Для большинства из них, соревнования стали дебютом. Однако впереди у ребят, как говорят организаторы, еще немало матчей. Быть мужественными и смелыми орловские хоккеисты учатся с трех лет. Именно столько самому маленькому участнику открытого областного турнира по хоккею на призы губернатора. Под номером 57 - Даниил. Сегодня он не забил своей первой шайбы, но команда без него точно не справилась бы. Накал страстей и скорость совсем не детская, хотя для большинства ребят этот турнир, дебют. Да и для города тоже, состязания на главной площади Орла проходят впервые. Олег Судонин, член координационного совета по промышленности при губернаторе Орловской области: «Это - то новое поколение, которое будет представлять нашу Орловскую область уже в ближайшее время. Турнир, который проводится в первый раз, уже собрал на льду 70 юных спортсменов». «Красные» играют против «сине-белых». «Медвежата» против «Бельчат». Вторые, открыли счет на первых секундах и им удалось удержать пальму первенства. Конечный результат – 1:6. Завтра им предстоит встретиться с победителями первого этапа. Александр Стебаков, президент клуба «ХК Орел»: «Правила у нас в регламенте прописаны. Команды играют три периода по 10 минут, перерыв между периодами по две минуты. Это детский хоккей, никаких ни силовых, ни вне игры. Хоккей для маленьких детей, которые только пришли». Итоги ледовой баталии станут известны уже завтра. С 11 часов до 16:00 пройдет очередная серия игр, а затем состоится награждение. Золото, серебро и бронза будут распределены между командами по олимпийской системе. Впрочем, медали, грамоты и сладкие подарки получат все участники первого областного турнира на открытом льду.









Анна Вайсергисер

5 января 2018 года







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