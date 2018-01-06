Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:40 на телеканале «Россия».



- В ожидании Первой Звезды. Православные христиане готовятся к встрече Рождества Христова. - 2018 год под знаком добровольчества. Кому и чем помогают орловские волонтеры. - Баталии на льду. В Орле состоялся первый хоккейный турнир на призы губернатора.

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Вести-Орёл

5 января 2018 года







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