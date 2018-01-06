Новости версия для печати В школе искусств им. Кабалевского праздник Рождества Христова по традиции отметят театральной премьерой В этот раз зрители увидят музыкальную постановку по мотивам сказки «Конек Горбунок».



Все роли исполняют воспитанники православной гимназии. Дата премьеры – 8 января. Сегодня состоялась генеральная репетиция. Каждая репетиция для этих ребят как настоящий праздник. Не хуже профессиональных артистов они запоминают роли, стараются максимально раскрыть образ своего героя.





























Оксана Гранн

5 января 2018 года







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