В школе искусств им. Кабалевского праздник Рождества Христова по традиции отметят театральной премьерой

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суббота
6.01.2018
1:48:52
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В школе искусств им. Кабалевского праздник Рождества Христова по традиции отметят театральной премьеройВ этот раз зрители увидят музыкальную постановку по мотивам сказки «Конек Горбунок».
Все роли исполняют воспитанники православной гимназии. Дата премьеры – 8 января. Сегодня состоялась генеральная репетиция.
Каждая репетиция для этих ребят как настоящий праздник. Не хуже профессиональных артистов они запоминают роли, стараются максимально раскрыть образ своего героя.
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