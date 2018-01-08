Александр Мисуркин поздравил орловцев с праздником Рождества Христова

Поздравление стало ответом на поздравление с Рождеством
, которое космонавтам направил митрополит Орловский и Болховский Антоний, и было специально записано в преддверие концерта "Путешествие в Рождество Христово", состоявшегося в Орле 7 января.
Ваше Высокопреосвященство, Владыка Антоний! Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с праздником Рождества Христова!
Благодарю вас за добрые пожелания в адрес нашего экипажа и вашу духовную поддержку!
Обычно на Новый год, Рождество, мы желаем друг другу душевного спокойствия, благополучия. И я желаю этого всем нам. Но также хочу заметить: само по себе ничего к нам не придет. Все в жизни по нашим трудам. Поэтому я предлагаю всем нам сделать самое малое усилие, которое поможет данным ценностям укрепиться в нашей жизни. Давайте будем стремиться ценить и уважать интересы ближних чуть больше, чем собственные. Возможностей к тому у каждого из нас — миллион. Это будет делать не тяжело, если веришь, что отдавая — ты приобретаешь во сто крат больше.
С борта Международной космической станции, космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин.
До встречи!