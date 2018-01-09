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В Орле в аварии на Красном мосту пострадали 8 человек

Как отметили орловские госавтоинспекторы, в наступившем году это самое массовое ДТП по количеству пострадавших.

В Орле 7 января на Красном мосту легковая иномарка врезалась в маршрутку. Более всего в ДТП пострадал водитель автомобиля. Спасатели застали залитого кровью мужчину без сознания. Как сообщил начальник караула ПСЧ-3 Максим Сигарёв, спасатели деблокировали пострадавшего из автомобиля «Фольксваген». Пострадавшим пассажирам автобуса была оказана первая медицинская помощь.

Водитель маршрутки сообщил, что предотвратить ДТП он не смог – для этого не было ни времени, ни возможности.

Вскоре инспекторам удалось восстановить полную картину происшествия.
Светлана Ветрова, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД по г. Орлу: «Водитель, управляя транспортным средством «Фольксваген Поло», двигался по Красному мосту со стороны улицы Гостиной, и в районе дома № 62 по набережной Дубровинского совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ПАЗ, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП травмы получили водитель «Фольксваген Поло» и четверо пассажиров автобуса».
В последствие за медицинской помощью обратились еще трое пассажиров автобуса, таким образом, число травмированных в ДТП достигло восьми. Впрочем, все пострадавшие, кроме водителя «Фольксвагена», были отпущены на амбулаторное лечение. Как выяснили инспекторы, злую шутку с автомобилистом сыграли трамвайные рельсы, на которых и занесло машину. В известной степени, считают полицейские, это было обусловлено плачевным состоянием автомобильной резины, которая не только изрядно изношена, но и разнится на каждом из колес. Пока шли дознание и ликвидация последствий ДТП, автомобильные потоки через мост инспекторам пришлось пропускать поочередно, а трамвайное движение из Железнодорожного района и вовсе остановить.




Вести-Орёл
9 января 2018 года

 


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