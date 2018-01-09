Новости версия для печати С 8 по 9 января на территории Орловской области зарегистрировано 10 ДТП Среди них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 6 человек получили травмы.



8 января в 8 часов утра водитель, управляя автомобилем «Ваз 21150», следовал по автодороге Крым-2 со стороны Белгорода, и в районе 380 километра допустил наезд на пешехода - женщину 1963 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в нейрохирургическое отделение.



Вечером 8 января, в 22 часа 35 минут, водитель, управляя автомобилем «Опель Вектра», следовал по улице Раздольной и в районе дома №69 А выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «УАЗ», который следовал во встречном направлении прямо. В результате ДТП водитель и пассажиры автомобиля УАЗ – две женщины и один мужчина, а также пассажир автомобиля «Опель» получили телесные повреждения.





Орловское Информбюро

9 января 2018 года







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