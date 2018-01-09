Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- В Орле в ДТП на Красном мосту пострадало восемь человек.



- От обманутых дольщиков - до льготных лекарств. На первом в этом году совещании в администрации области обсудили самые острые проблемы.



- Воспитанники орловской православной гимназии подарили зрителям Рождественский спектакль.



- У ФК «Орел» появилась возможность вернуться в профессиональный футбол.



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Вести-Орёл

9 января 2018 года







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