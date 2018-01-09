Видео версия для печати Орловские каратисты отметили Новый год и Рождество Воспитанники и тренеры орловской областной федерации киокусинкай собрались дружной компанией, чтобы поздравить друг друга с Новым годом и Рождеством. Среди гостей были и самые юные каратисты области – ребята в возрасте от трех до пяти лет.



Киокушинкай сегодня очень популярен среди маленьких орловцев. В нашем городе уже есть и своя большая плеяда тренеров – все они собрались, чтобы вместе отметить праздник.



Этот вид спорта хоть пока и не причислен к олимпийским, но среди подрастающего поколения востребован. В группы раннего физического развития «Маугли» ребята приходят заниматься с трех лет. И в один голос говорят – каратэ не променяют ни на какой другой вид спорта.



Те, кто пришел в киокушинкай в начале 2000-х, уже сами стали тренерами. Каждый из них, окончив орловскую школу карате, помнит главное, чему будет учить своих подопечных.

Юрий Семенихин, руководитель Орловской областной федерации киокусинкай: «Спорт конечен. Он всегда заканчивается. Наша задача – воспитать нормального человека, гражданина». У орловской федерации киокушинкай большие планы на 2018 год. Совсем скоро в Советском районе Орла откроется новый спортивный зал для юных каратистов. Тренеры собираются привлекать к занятиям как можно больше ребят 4-5 лет. Практикуют и семейные тренировки: малыши занимаются не только с родителями, но и со старшим поколением. За порцией хорошего настроения и сил могут приходить взрослые до 70 лет. Ну, а большой новогодний праздник запомнился ребятам вручением наград отличившимся спортсменам, сладкими подарками и, конечно, веселыми хороводами.









Юлия Сулим

9 января 2018 года







На главную страницу





