Не все жители орловского «карточного домика» предпочли новостройки

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вторник
9.01.2018
16:00:27
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Не все жители орловского «карточного домика» предпочли новостройкиОб этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в администрации Орловской области.
С пятью владельцами квартир дома на набережной Дубровинского, обрушившегося летом прошлого года, судя по всему, будут судиться. Но большинство, все же, уже освоили выделенные субсидии на покупку нового жилья. Собственника одной из квартир не могут найти
Как отметили на планерке, не все жители предпочли новостройки, многие купили себе квартиры на вторичном рынке.
Как сообщил глава администрации города Орла Александр Муромский, после того, как решатся все правовые вопросы, дом будет снесен.
Также сегодня отчитались и о ситуации, сложившейся с дольщиками дома на Панчука, 83 «А». Перед новым годом люди получили ключи, но как оказалось, не все приняли квартиры. 34 участника долевого строительства будут ждать, когда застройщик исправит ошибки. Все замечания, как заверили на совещании, будут устранены до конца января.
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