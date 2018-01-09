Новости версия для печати Глава Российского Футбольного Союза направил письмо Андрею Клычкову о том, как вернуть ФК «Орел» профессиональный статус Об этом сообщает сайт болельщиков футбольного клуба.



Среди условий – погашение долга ФК. А он составляет около 1,5 млн. рублей. После этого «орлам» может быть возвращен статус «профессиональной команды» и открыт путь на соревнования.





Татьяна Напольских

9 января 2018 года







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