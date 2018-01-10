Новости версия для печати Новогодние праздники на Орловщине прошли достаточно спокойно Об этом сегодня на аппаратном совещании доложили временно исполняющему обязанности губернатора Андрею Клычкову руководители УМВД и МЧС по Орловской области.



Тем, кто охранял покой жителей, был на страже порядка и следил за бесперебойной работой объектов энерго- и теплоснабжения – слова благодарности от региональной власти.

Андрей Клычков: «У нас было проведено больше тысячи культурно-массовых мероприятий. Были выезды детей и в Москву. Были мероприятия и по городу и по области. В целом, могу сказать, что все службы справились. Были отдельные ситуации, на которые было привлечено внимание. Вопросы решались». Вместе с тем Андрей Клычков попросил не расслабляться. Впереди ещё, пусть и не официальные, но праздники и массовые гуляния – в ближайшие дни орловцы будут отмечать Старый Новый год и Крещение Господне.





Татьяна Курбатова

9 января 2018 года







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