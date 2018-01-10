Новости версия для печати В администрации Орловской области утвержден график приема граждан Андрей Клычков не изменил режим общения с народом.



Как и в 2017 году, глава региона будет общаться с орловцами третий четверг каждого месяца с 14 до 15 часов. Прием осуществляется по адресу: г. Орел, пл. Ленина, д. 1, кабинет 107.



Ознакомиться со временем приема членов правительства, которые также ежемесячно готовы общаться с гражданами, можно на официальном сайте администрации региона.





Орловское Информбюро

9 января 2018 года







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