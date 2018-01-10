Новости версия для печати С 1 января проезд в Орле подорожал на один рубль Теперь жители и гости города платят за поездку в общественном транспорте 17 рублей.



Причинами увеличения стоимости проезда стало повышение цен на топливо, электроэнергию, запчасти, материалы. Когда депутаты принимали это решение, говорилось, что с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги поездка составляет 17 рублей 23 копейки. «Округлили» до 17-ти.



Как заверили депутаты Орла, стоимость проезда в автобусах, троллейбусах, трамваях и маршрутках в этом году больше повышаться не будет.





Орловское Информбюро

9 января 2018 года







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