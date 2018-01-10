Новости версия для печати В Орле задержан наркоторговец В тайнике, оборудованном молодым человеком, было обнаружено 800 граммов синтетического наркотика.



Кроме того, у молодого человека при себе было 187 граммов наркотического средства. Он задержан, возбуждено уголовное дело по статье за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере.





Татьяна Напольских

9 января 2018 года







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