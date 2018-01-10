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Коротко о главном

- Вдох глубокий. Выходим из праздничного пике на рабочую высоту.

- Из старого года пришлось взять некоторые проблемы для решения. Какие изменения нас ждут и когда?

- Орловцы стали платить за общественный транспорт по-новому. С 1 января стоимость билета в трамваях, троллейбусах, автобусах и маршрутках города составляет 17 рублей.

- В Орле концерты и спектакли посвящают Рождественским дням.