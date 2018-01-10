Новости версия для печати Орловским художникам и писателям назначены именные творческие стипендии губернатора Орловской области на 2018 год За достижения в развитии отечественного изобразительного искусства 7 орловским художникам, имеющим почетные звания «Народный художник Российской Федерации» и «Заслуженный художник Российской Федерации», назначены именные стипендии губернатора Орловской области.



Стипендиатами стали Владимир Блинов, Гиви Калмахелидзе, Иван Костомаров, Анатолий Костяников, Валерий Михеев, Николай Силаев и Елена Шаренкова. Кроме того, именные творческие стипендии будут получать 10 художников - членов Орловской региональной организации Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»: Вера Демичева, Любовь Жмакина, Виктор Лебедев, Александр Никитин, Алексей Плешков, Яна Потокина, Елена Саушкина, Александра Сокольская, Анатолий Хворостов, Наталья Шишкова. Получателями именных творческих стипендий губернатора Орловской области также стали 27 писателей – членов общественной организации «Орловская областная организация Союза писателей России» и Орловского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз российских писателей». В списке стипендиатов: Валерий Анишкин, Анастасия Бойцова, Валентин Васичкин, Светлана Голубева, Татьяна Грибанова, Владимир Ермаков, Анатолий Загородний, Леонард Золотарев, Людмила Иванова, Василий Катанов, Елена Ковалева, Алексей Кондратенко, Валентина Корнева, Александр Лысенко, Геннадий Майоров, Елена Машукова, Юрий Оноприенко, Дмитрий Порушкевич, Валерий Протасов, Виктор Садовский, Владимир Самарин, Ирина Семенова, Антонина Сытникова, Михаил Турбин, Андрей Фролов, Валентина Черникова, Андрей Шендаков. Именные стипендии будут выплачиваться ежемесячно, начиная с 1 января 2018 года. Выплаты производятся за счет средств областного бюджета, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

10 января 2018 года







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