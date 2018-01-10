Новости версия для печати У братьев Будаговых больше не осталось шансов на судебное послабление Верховный суд Российской Федерации отказал им в пересмотре приговора.



Напомним, изначально по приговору Советского районного суда Петр и Павел Будаговы были осуждены к четырем с половиной и пяти годам строгого режима соответственно. Гособвинением был доказан факт причинения ими тяжкого вреда здоровью орловца, которого братья жестоко избили возле клуба «Оз-бар». При рассмотрении апелляции осужденных президиум областного суда сбавил братьям сроки заключения на полтора года. Последующая жалоба в верховный суд результатов не принесла. Приговор оставлен в силе. Но уголовная коллизия далека от завершения. В настоящее время к суду привлекается потерпевший по делу Будаговых за лжесвидетельство в пользу своих обидчиков.





Иван Суверин

10 января 2018 года







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