Новости версия для печати С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров выросли на 3,7% Размер фиксированной выплаты после индексации составит чуть менее пяти тысяч рублей.



В Орловской области средний размер страховой пенсии по старости увеличится до 14 тысяч.



С 1 февраля проиндексируют размеры ежемесячной денежной выплаты, которую получают федеральные льготники.



Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, повысят с 1 апреля на 4,1%. В итоге средний размер социальной пенсии превысит 8 тысяч рублей. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы составит около 14 тысяч.



У работающих пенсионеров в августе вырастут страховые пенсии: пройдёт традиционная беззаявительная корректировка.





Евгения Костомарова

10 января 2018 года







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