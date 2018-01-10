Новости версия для печати В Орловской области подросток попал под электричку ЧП произошло на станции Змиевка.



5 января 13 летний подросток на станции Змиевка вышел из одной электрички и попал под колеса проходящей. Семиклассник в сопровождении двух взрослых возвращался из Курской области с соревнований по футболу, но из-за надетого капюшона не увидел угрозу. Ребенок погиб.





Анна Боева

10 января 2018 года







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