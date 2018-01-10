Сводка происшествий

|
среда
10.01.2018
16:41:47
|
|
Сводка происшествийЗа первые десять дней нового года случилось несколько пожаров, были совершены правонарушения и преступления.
62 жителя региона настолько увлеклись праздниками, что сели за руль пьяными – такова статистика ГИБДД за новогодние каникулы. Всего же полиция раскрыла 27 преступлений. По линии МЧС серьезных происшествий не зафиксировано. В ведомстве с 1 января начали проводить противопожарные рейды. Уже обошли 8 тыс. частных жилых домов и квартир. Ведь уже в 2018 произошло 6 пожаров. А вот в прошлом году общее число возгораний сократилось на 5 процентов.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта