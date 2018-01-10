Новости версия для печати Сводка происшествий За первые десять дней нового года случилось несколько пожаров, были совершены правонарушения и преступления.



62 жителя региона настолько увлеклись праздниками, что сели за руль пьяными – такова статистика ГИБДД за новогодние каникулы. Всего же полиция раскрыла 27 преступлений. По линии МЧС серьезных происшествий не зафиксировано. В ведомстве с 1 января начали проводить противопожарные рейды. Уже обошли 8 тыс. частных жилых домов и квартир. Ведь уже в 2018 произошло 6 пожаров. А вот в прошлом году общее число возгораний сократилось на 5 процентов.





Анна Боева

10 января 2018 года







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