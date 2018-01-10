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Молодых орловских педагогов поощрят денежными премиями

Премии молодым педагогам муниципальных образовательных учреждений Орла будут выплачены за счет средств городского бюджета. Меры поддержки будут оказываться в виде единовременных и ежемесячных выплат.

Молодым специалистом в сфере образования считается педагог, не достигший возраста 35 лет и не имеющий стажа. Выплаты гарантированы тем, кто приступил к работе в течение года после окончания профильного учебного заведения высшего или среднего профессионального образования.

Денежное поощрение ожидает и тех, кто ушел в декретный отпуск или на военную службу по призыву и в течение года по их завершении устроился на работу в учреждение образования, а также тех, кто после окончания бакалавриата поступил в магистратуру, начав трудовую деятельность.

Размер единовременной выплаты составляет 3 450 рублей для специалистов, завершивших обучение по очной форме. Кроме того, молодым педагогам ежемесячно в течение первых трех лет с момента трудоустройства начисляется по 1 150 рублей.

По информации зам. начальника управления образования города Орла по финансово-экономическим вопросам Карины Селиховой, в 2017 году единовременную выплату получили 62 человека, ежемесячную премию — 2 872 специалистам. В нынешнем году на эти цели заложено более 5 миллионов 300 тысяч рублей, сообщает сайт городской администрации.


Орловское Информбюро
10 января 2018 года

 


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