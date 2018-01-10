Новости версия для печати В праздничные дни орловские полицейские проверили 726 объектов торговли и иные возможные места реализации спиртосодержащей продукции По итогам полицейских рейдов выявлено 94 нарушения законодательства, регламентирующего оборот алкоголя. В том числе – торговля спиртным домашней выработки.



Составлено 45 административных протоколов, но для некоторых бутлегеров юридические последствия этим не исчерпываются.

Николай Филиппов, зам. начальника отдела охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти УМВД РФ по Орловской области: «Возбуждены четыре уголовных дела за совершение преступлений предусмотренных статьей 238 УК РФ. По 23-м нарушениям проводятся проверки в рамках уголовно-процессуального кодекса. Из незаконного оборота изъято более 700 литров алкогольной продукции». Кроме того, из оборота выведено 455 литров стеклоомывающей жидкости, в составе которой оказался метанол. Именно этот ингредиент считается смертельно опасным для организма. Метанол или технический спирт часто добавляют в контрафактный алкоголь для удешевления его себестоимости.





Иван Суверин

10 января 2018 года







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