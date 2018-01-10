Видео версия для печати В Ливнах возводят пристройку к зданию гимназии Благодаря этому в гимназии выполнят поручение президента страны и уберут вторую смену.



Придя первого сентября в школу, гимназисты стали свидетелями исторического события — стартовали работы по возведению пристройки. К новому году под зорким наблюдением мальчишек и девчонок выросло новое трехэтажное здание.



Ширина здания — 14 метров, длина — 77. Площадь каждого этажа — чуть более тысячи квадратных метров. Широкие коридоры, просторные классные комнаты — здесь все практически готово к проведению необходимых инженерных коммуникаций, а затем — к отделке помещений. Рабочие стараются, ведь трудиться им приходится под непрестанным контролем не только заказчика, но и тех, кому предстоит учиться в новом здании.

Игорь Панков, представитель компании-подрядчика (г. Минск): «Ребята есть ребята - смотрят из окна, я думаю, у них есть желание по стройке побегать, думаю, ждут, когда закончится строительство. Я думаю, они будут рады». Численность рабочей бригады меняется в зависимости от характера проводимых работ. Максимально здесь трудятся 30 человек, в настоящее время - 17. Сейчас строители заняты преимущественно на верхних этажах.

Игорь Панков, представитель компании-подрядчика (г. Минск): «Эта школа будет теплее, здесь будут светлые и просторные классы, кровля будет отделана современными материалами – металлочерепицей. Вентиляционная система будет общего назначения. И, я думаю, оборудование будет более современное для учащихся». В январе подрядная организация планирует приступить к монтажу кровельных конструкций. Строители говорят — работы ведутся в соответствии с графиком, поэтому школьникам окончания строительства осталось ждать совсем недолго — срок сдачи объекта в эксплуатацию намечен на июнь 2018 года.









При содействии ТК ПРИНТ-ТВ

10 января 2018 года







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