Видео версия для печати «Моржи» хотели бы…похолоднее Сложившаяся на данный момент погода не вполне подходит любителям зимнего плаванья. Чтобы было комфортнее купаться в реке, им нужен мороз.



Этим утром у спасательной станции на утренний заплыв вышли орловские «моржи». «Закаляйся круглый год, и отпадёт необходимость пить таблетки. Плавай в своё удовольствие каждый день и будешь здоров», - говорят любители зимнего плаванья. Да вот одно только огорчение: зима тёплая.

Александр Власов, любитель зимнего плавания: «Хотелось бы как раньше. Чтобы градусов 20 – 30 мороза. Больше эффекта испытываешь. Когда мороз, то в речке, наоборот, теплее. И самый кайф – когда из воды выходишь, тебя всего пронизывает иголками, и можешь еще минут пять постоять, в снежкупо кувыркаться». В моржевании - как в любви! Все возрасты покорны. Так одному из участников недавно прошедшего чемпионата мира было за 90. Но в целом, данный вид спорта молодеет. Как отметила председатель федерации зимнего плавания в городе Орле и Орловской области Римма Васильчук, к моржеванию уже приобщаются дети восьми-двенадцати лет.



Орловцы - за спорт. И если кто не готов пока к зимним водным процедурам, то утренние пробежки на свежем воздухе по силам многим.

Евгений Борисов, любитель спорта: «Когда наступает зима, необязательно перемещаться в теплые спортзалы, бассейны. Себя обязательно надо напитывать кислородом, что и происходит на свежем воздухе». Но, всё же, в преддверии Крещения орловцев потянет не на утренние пробежки, а к священной проруби. Место массового купания, как и в прошлые годы, предположительно будет организовано у спорткомплекса «ТРУД».



Несколько советов для тех, кто собирается окунуться впервые, от любителя зимнего плавания со стажем.

Римма Васильчук, председатель федерации зимнего плавания в Орле и Орловской области:«Главное - обезопасьте себя. Шлепанцы, халат, полотенце. И обязательно сразу растирание. И все будет нормально». В любом случае, окунаться или нет – решать каждому. Но главный советчик в этом вопросе – Ваше здоровье, к которому непременно надо прислушаться.









Вадим Багринцев

10 января 2018 года







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