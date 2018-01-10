Видео версия для печати «Движение вверх» - в лидерах проката Картина Антона Мегердичева «Движение вверх» в широкий прокат вышла в последних числах ушедшего года.



Как отмечают администраторы кинотеатров, в период новогодних каникул залы на каждом сеансе были заполнены под завязку.



«Движение вверх» - это история о советских спортсменах-баскетболистах, которые на Олимпиаде в Мюнхене завоевали победу, обыграв американцев. А те «роковые триумфальные» три секунды, которые в 1972 году принесли победу сборной СССР, изменили ход истории.



Гордость и огромная радость за то, что мы живем в этой стране - с такими чувствами выходили орловские зрители после просмотра фильма.



Показ фильма продолжается, а это значит, что еще есть возможность на большом экране увидеть «Движение вверх» и вспомнить тех, кто подарил стране победу.















Юлия Опанасюк

10 января 2018 года







На главную страницу





