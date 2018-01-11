Новости версия для печати Орловские судебные приставы объявили о старте регионального этапа Всероссийского фестиваля – конкурса «Хрустальные звездочки» Конкурс проводится в двух возрастных группах в четыре этапа.



Таланты зажигают в номинациях «Вокал», «Исполнительское мастерство» и «Хореография». Самых талантливых юных орловцев назовут до 30 марта. Они и будут защищать честь региона. Подробности об участии есть на официальном сайте судебных приставов.





Татьяна Напольских

10 января 2018 года







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