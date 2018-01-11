Новости версия для печати Главное управление МЧС России по Орловской области информирует об изменении номеров телефонов Если раньше номера телефонов начинались на 42, то теперь они начинаются на 44.



Все остальные цифры номера остались прежними. Например, телефон 42-97-64 стал 44-97-64.



Номера телефонов :

8(4862)44-97-63

8(4862)44-97-62

8(4862)44-97-64

8(4862)44-97-59 Также напоминаем, что в Главном управлении МЧС России по Орловской области работает «телефон доверия». Звонки принимаются круглосуточно по телефону 8 (4862) 76-17-78. Позвонив по этому телефону, можно получить консультацию специалистов в области пожарной безопасности, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по вопросам регистрации маломерных судов и аттестации судовладельцев, кроме того, сообщить о нарушениях правил пожарной безопасности.



Главное управление МЧС России по Орловской области





Орловское Информбюро

10 января 2018 года







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