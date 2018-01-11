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Орловцев приглашают на каток, расположенный на площади им. Ленина

С 10 часов утра можно будет покататься на коньках, а в 11 часов откроется зимняя ярмарка - муниципальные образования представят собственную продукцию и изделия народных мастеров.

Развлекательные программы на катке будут проходить ежедневно и каждый раз обновленные – спортивные, игровые, театрализованные. Подробности опубликованы на официальном сайте мэрии.

Отметим, что с сегодняшнего дня начинается заливка и других катков под открытым небом.