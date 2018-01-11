Новости версия для печати В Мценске подросткам дали право голоса Юноши и девушки в возрасте от 14 лет теперь могут участвовать в обсуждениях по включению объектов в программу благоустройства.



Процедура голосования нужна для того, чтобы отсечь «ненужные» объекты и определить территории для первоочередного благоустройства. Решение о голосовании принимает глава города на основании рекомендаций общественной муниципальной комиссии по отбору проектов. С этого года будут учитывать и мнение граждан РФ, достигших 14-летнего возраста и проживающих в Мценске.





Татьяна Дьяконова

11 января 2018 года







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