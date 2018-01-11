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В орловском ЗАГСе определили самые популярные имена минувшего года

Самыми популярными именами 2017 года стали Александр и Анастасия. Немного отстали от них - Дмитрий, Михаил и Иван, девочек все чаще называют София, Полина и Мария.

В прошлом году было зарегистрировано почти 3,5 тысячи новорожденных. Причем отмечают, что мальчиков рождается больше, чем девочек. Увеличилось и число вторых и третьих детей в орловских семьях. В этом году в Орле на свет появилось 88 малышей – 45 мальчиков и 43 девочки. Первенцем 2018 года стала девочка.