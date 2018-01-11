Новости версия для печати Орловских аграриев обеспечат «единой субсидией» в размере 62 миллионов рублей В этом году в Орловской области объем господдержки элитного семеноводства, садоводства и племенного животноводства будет увеличен на 20 процентов.



Объем погектарной поддержки останется на уровне прошлого года. На эти цели будет направлено 280 млн рублей. В данный момент Минсельхоз России ведет работу по открытию финансирования в 2018 году. Уже подписаны предварительные соглашения о выделении средств федерального бюджета в объеме более 1,5 млрд рублей.





Татьяна Дьяконова

11 января 2018 года







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