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Коротко о главном

- Дайте автограф! В Орловской области начался сбор подписей за тех, кто претендует на Президентский пост.

- Закаляйся! Орловские моржи жалуются на теплую зиму.

- «Лучшая улица мира» осталась без воды. В зону отключения попали 19 домов на улице Ленина.

- В «Лидерах России» уже есть знакомое лицо. Орловец Василий Воробьев вступил в борьбу в полуфинале конкурса в ЦФО.

- На Раздольной дадут разогнаться. В ГИБДД пояснили, что знак на этом участке повесили ошибочно и скоро прибавят еще 20 разрешенных километров.