Новости версия для печати Орловец Василий Воробьев в Московской области вступил в борьбу в полуфинале конкурса «Лидеры России» в ЦФО Молодой человек - прокурор по профессии - стал победителем регионального этапа конкурса.



Напомним, масштабное состязание проводится по поручению президента. На полуфинале присутствуют главы многих областей Центрального округа, в том числе и Андрей Клычков, который отметил, что в хороших управленцах сегодня нуждаются и органы власти, и представители бизнес-структур. В полуфинале, который продлится до 12 января, Василию Воробьеву предстоит конкуренция с 300 участников.





Анна Боева

11 января 2018 года







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