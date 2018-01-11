Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 19 ДТП Среди них три ДТП с пострадавшими, в результате три человека получили травмы, один человек погиб.



10 января в 19:15 водитель, управляя автомобилем «Ауди А6», следовал по автодороге Глазуновка-Малоархангельск-Колпна-Долгое, не справившись с управлением, допустил опрокидывание автомобиля в правый кювет по ходу движения. В результате ДТП пассажир - женщина 1968 года рождения получила телесные повреждения, водитель от полученных травм скончался при транспортировке в медицинское учреждение.



11 января в 7 часов утра водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», в районе дома № 84 по Карачевскому шоссе допустил наезд на пешехода - мужчина 1963 года рождения, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.



11 января в 8 часов утра водитель, управляя автомобилем «Москвич 21412», в районе дома № 17 по улице Игнатова допустил наезд на пешехода - женщину 1976 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована.





Орловское Информбюро

11 января 2018 года







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