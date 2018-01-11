Новости версия для печати Легче предупредить, чем лечить Поликлиники Орла напоминают: диспансеризация продолжается.



По статистике, 75% всей смертности населения приходится на болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, хронические болезни легких и сахарный диабет. А регулярное прохождение диспансеризации позволяет уменьшить вероятность развития опасных заболеваний.

Екатерина Федотова, врач-эндокринолог: «В связи с тем, что заболевания легче предупредить, чем потом вылечить, необходимо своевременно проходить диспансеризацию, профилактические осмотры, а также делать плановые прививки в поликлиниках по месту жительства». Диспансеризация бесплатна. Она проводится один раз в три года. В 2018 году подлежат диспансеризации следующие возрастные категории:







1997 г.р. 1976 г.р. 1955 г.р. 1934 г.р. 1994 г.р. 1973 г.р. 1952 г.р. 1931 г.р.

1991 г.р. 1970 г.р. 1949 г.р. 1928 г.р. 1988 г.р. 1967 г.р. 1946 г.р. 1925 г.р.

1985 г.р. 1964 г.р. 1943 г.р. 1922 г.р. 1982 г.р. 1961 г.р. 1940 г.р. 1919 г.р.

1979 г.р. 1958 г.р. 1937 г.р.





Надежда Невматулина

11 января 2018 года







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