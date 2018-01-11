Легче предупредить, чем лечить

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Легче предупредить, чем лечитьПоликлиники Орла напоминают: диспансеризация продолжается.
По статистике, 75% всей смертности населения приходится на болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, хронические болезни легких и сахарный диабет. А регулярное прохождение диспансеризации позволяет уменьшить вероятность развития опасных заболеваний.
Диспансеризация бесплатна. Она проводится один раз в три года. В 2018 году подлежат диспансеризации следующие возрастные категории:
Екатерина Федотова, врач-эндокринолог: «В связи с тем, что заболевания легче предупредить, чем потом вылечить, необходимо своевременно проходить диспансеризацию, профилактические осмотры, а также делать плановые прививки в поликлиниках по месту жительства».
1997 г.р. 1976 г.р. 1955 г.р. 1934 г.р. 1994 г.р. 1973 г.р. 1952 г.р. 1931 г.р.
1991 г.р. 1970 г.р. 1949 г.р. 1928 г.р. 1988 г.р. 1967 г.р. 1946 г.р. 1925 г.р.
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1979 г.р. 1958 г.р. 1937 г.р.