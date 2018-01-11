Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Детский капитал. Кому начнут выплачивать 9 тысяч в месяц?



- Смертельный кувырок. Молодого водителя довести до больницы живым не удалось.



- Звуки Рождества. Губернаторский камерный хор преподнес поклонникам свой подарок.



- Точно – в цель! Сегодня в Орле стартовала целая серия всероссийских и международных турниров по стрельбе из лука.



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Вести-Орёл

11 января 2018 года







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