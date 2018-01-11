Новости версия для печати Погибший в ДТП водитель имел отношение к силовым структурам Минувшим вечером в Глазуновском районе случилось ДТП с трагическими последствиями. При опрокидывании автомобиля погиб молодой водитель иномарки, его пассажирка серьезно пострадала.



Когда к месту происшествия вызвали Госавтоинспекцию, о трагической развязке ДТП еще не было известно. Водитель находился в искореженной иномарке, пассажирку нашли в одиннадцати метрах от машины, женщина истекала кровью. Довезти до больницы медикам удалось лишь одного из пострадавших.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем «Ауди А6», двигался по автодороге Глазуновка-Долгое. В районе третьего километра не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате ДТП пассажир (женщина 1968 г.р.) получила телесные повреждения, водитель от полученных травм скончался при транспортировке в медицинское учреждение». Причину съезда автомобиля с дороги еще предстоит выяснить, прямые очевидцы аварии следствием пока не установлены. А вот механизм совершения ДТП в общих чертах понятен. Системы безопасности автомобиля не сработали как должно. А ремнями водитель и пассажир явно не пользовались.



Предварительно известно, что погибший водитель имел отношение к силовым структурам. Проверка на месте ДТП проводилась под контролем Следственного комитета.





Иван Суверин

11 января 2018 года







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