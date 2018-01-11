Новости версия для печати Сегодня утром на одной из автостоянок Орла едва не сгорел автомобиль «Нива» ЧП случилось на улице Машиностроительной.



Свести последствия возгорания к минимуму пожарным удалось благодаря своевременному сообщению о происшествии и быстрому прибытию к месту ЧП. Дым в салоне автомобиля вовремя заметили очевидцы.

Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось загорание внутри салона, остекление нарушено не было. Своевременный вызов пожарных позволил не допустить развитие пожара. По данному факту будет проведена проверка и принято процессуальное решение. Криминальную направленность пожара в данном случае можно исключить».

По предварительной версии дознавателей, причины возгорания связаны с электропроводкой машины.

Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Хотелось бы напомнить автомобилистам о необходимости соблюдать элементарные требования техники пожарной безопасности в автомашинах. Зачастую бортовая проводка автомашины, сделанная методом скрутки, сделанная неправильно, может привести к печальным последствиям». Характер развития пожаров в автомобилях, говорят в МЧС, таков, что отстоять горящий автомобиль с минимальным ущербом удается довольно редко.





Иван Суверин

11 января 2018 года







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