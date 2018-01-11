Новости версия для печати Следственный комитет по Орловской области начал проверку нарушений прав орловцев при получении льготных лекарств Проверка инициирована по сообщениям ряда региональных СМИ, которые информируют общественность о нарушении прав льготной категории граждан.



Речь идет об обезболивающих, на поставку которых областные чиновники не заключили договоры, сообщает сайт регионального Следственного комитета.



В итоге лекарства не получили 90 федеральных и региональных льготников. Если проверка подтвердит эти факты, начнется следствие.





Орловское Информбюро

11 января 2018 года







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